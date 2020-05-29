Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

Уточняется, что инцидент произошел около села Воля Соколовская в Нижнесилезском воеводстве.

При этом сообщается, что украинцы пытались проехать в Чехию из Польши на четырех автобусах в обход пограничного пункта пропуска.

Таким образом граждане Украины пытались избежать 14-дневного пребывания на карантине в Польше. Отмечается, что задержаны были украинцы в возрасте от 20 до 60 лет, которые перед этим легально въехали из Украины в Польшу несколько дней тому назад.

В сообщении польской пограничной службы утверждается, что всем задержанным украинцам запретили въезд в государства Шенгенской зоны и отменили их действующие польские рабочие визы.

Кроме того, задержанные украинцы вынуждены будут заплатить штраф и немедленно покинуть территорию Польши.

Напомним, что иностранцы, приезжающие в Польшу на работу в аграрном секторе из Украины, смогут работать уже с первого дня после своего прибытия.