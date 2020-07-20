В Польше по подозрению в коррупции задержали бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом в Twitter написал помощник министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин.

“В Гданьске задержан бывший депутат польского парламента, бывший министр транспорта, бывший глава Государственной автомобильной службы Украины (“Укравтодора”) Славомир Новак, а также Дариуш С., бывший командир СП “ГРОМ” и предприниматель из Гданьска Яцек П.” – говорится в сообщении.

По словам представителя районной прокуратуры в Варшаве Мирослава Чира, Новака арестовали сегодня по подозрению в коррупции, связях с организованной преступной группировкой и отмывании денег.

По данным прокуратуры, арест Новака является следствием международного расследования, проведенного объединенной группой прокуроров из Польши и Украины, а также сотрудниками Центрального антикоррупционного бюро и украинской антикоррупционной службы – НАБУ.

Славомира Новака доставили в районную прокуратуру в Варшаве, где ему предъявят шесть обвинений, относящихся к периоду, когда он руководил “Укравтодором”.

Новак проработал в “Укравтодоре” три года. С 2016 по 2018 годы в Украине было отремонтировано 6800 км дорог государственного и местного значения.