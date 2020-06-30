В Подкарпатском воеводстве на пешеходном пункте пропуска в Медыке польские пограничники задержали гражданина Украины, которого Интерпол разыскивал в 190 странах мира так называемой красной карточкой.

Об этом сообщает Польское радио.

Пограничники обнаружили, что данные украинца есть у базах розыска Интерпола, когда тот проходил паспортный контроль. Выяснилось, что 50-летнего мужчину подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.

Сейчас мужчину задержали и передали полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать.

“Красная карточка” означает высокий уровень международного розыска и является информацией для органов всех стран, что разыскиваемый – опасный преступник, которого надо арестовать и экстрадировать.