Об этом сообщает Польское радио.
Пограничники обнаружили, что данные украинца есть у базах розыска Интерпола, когда тот проходил паспортный контроль. Выяснилось, что 50-летнего мужчину подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.
Сейчас мужчину задержали и передали полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать.
“Красная карточка” означает высокий уровень международного розыска и является информацией для органов всех стран, что разыскиваемый – опасный преступник, которого надо арестовать и экстрадировать.
- В Польше задержали 33 украинца за попытку нелегально попасть в Чехию.