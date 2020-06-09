В Польше был зафиксирован "рекорд" по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в эфире RMF.FM.

Уточняется, что за последние сутки в стране было зафиксировано 599 случаев заражения коронавирусом.

По словам министра, настолько высокое количество заражений является следствием проведения общих тестов всех шахтеров в Силезском угольном бассейне, а также их семей.

“Рекорд заболеваемости возникает из беспрецедентности наших действий в Европе: мы делаем тесты на крупных предприятиях, какими являются шахты”, – сказал он.

При этом Шумовский отметил, что эпидемия в стране пока не завершилась, а на юге страны наблюдается несколько центров распространения болезни в больницах и на предприятиях.

Помимо того, министр также рассказал, что в последнее время поляки перестали не придерживаться санитарно-эпидемиологических норм, а потому правительством рассматриваются различные сценарии вплоть до усиления карантинных ограничений.