Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в эфире RMF.FM.
Уточняется, что за последние сутки в стране было зафиксировано 599 случаев заражения коронавирусом.
По словам министра, настолько высокое количество заражений является следствием проведения общих тестов всех шахтеров в Силезском угольном бассейне, а также их семей.
“Рекорд заболеваемости возникает из беспрецедентности наших действий в Европе: мы делаем тесты на крупных предприятиях, какими являются шахты”, – сказал он.
При этом Шумовский отметил, что эпидемия в стране пока не завершилась, а на юге страны наблюдается несколько центров распространения болезни в больницах и на предприятиях.
Помимо того, министр также рассказал, что в последнее время поляки перестали не придерживаться санитарно-эпидемиологических норм, а потому правительством рассматриваются различные сценарии вплоть до усиления карантинных ограничений.
- В Польше продлили запрет на международные пассажирские авиаперевозки, введенный из-за эпидемии в стране, до 16 июня.