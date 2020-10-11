Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Новые правила будут действовать с 15 октября. В другое время суток пенсионеров просят оставаться дома.
“В анализе смертности больных коронавирусом по возрастным группам четко видно, что наиболее уязвимые люди старше 60 лет. Нужно знать, что правила, которые мы устанавливаем, – это указания и рекомендации, которых должны придерживаться люди пожилого возраста. Их соблюдение может спасти жизнь. В рамках солидарности поколений их должны соблюдать все, а не только старшие”, – написал он.
- Ранее сообщалось, что Кабинет министров Италии продлил до 31 января режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса COVID-19.