В связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство Польши решило ввести "часы для пожилых людей", пенсионерам рекомендовали выходить за покупками в магазины и аптеки с 10:00 до 12:00.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Новые правила будут действовать с 15 октября. В другое время суток пенсионеров просят оставаться дома.

“В анализе смертности больных коронавирусом по возрастным группам четко видно, что наиболее уязвимые люди старше 60 лет. Нужно знать, что правила, которые мы устанавливаем, – это указания и рекомендации, которых должны придерживаться люди пожилого возраста. Их соблюдение может спасти жизнь. В рамках солидарности поколений их должны соблюдать все, а не только старшие”, – написал он.