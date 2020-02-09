В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем застрелила инструктора в местном тире.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

“7 февраля около 13:00 поступила информация, что в местном городском тире, расположенном по улице Пилипа Орлика, из огнестрельного оружия смертельно ранен инструктор. Во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра”, – говорится в сообщении.

По факту умышленного убийства 64-летнего инструктора начато досудебное расследование.

Фото: полиция Полтавской области

По данным издания “Полтавщина”, девушка пошла в тир и убила инструктора после ссоры с парнем на почве ревности.

Парень 18-летней девушки рассказал, что они познакомились через Интернет, она приехала к нему жить с Днепра. Девушка была довольно эмоциональной, делилась своим желанием “кого-то убить”, говорила, что хотела поехать в зону ООС, но ее не взяли в армию. Она была хорошим стрелком и сам процесс ей нравился.

Между молодыми людьми часто возникали скандалы на почве ревности.

Недавно у них похитили машинку для татуировки. Пара вызвала следственно-оперативную группу. В процессе девушка приревновала парня к женщине-следователю. Это стало поводом для очередного скандала. После ссоры девушка пошла в тир, чтобы снять стресс, и начала там упражняться в стрельбе.

В тире она стреляла из пистолета Glock, потом – из автомата АК-74, напоследок она взяла в руки пистолет Марголина, из которого и убила инструктора.

По данным издания, девушка дважды выстрелила в инструктора – в голову и грудь. Другой инструктор хотел ее остановить, тогда она навела оружие на него, потом на себя, потом снова на мужчину и наконец приложила ствол к своему виску. Инструктор бросился к ней, девушка успела выстрелить третий раз, но во время борьбы пуля вылетела в сторону двери. Вскоре на месте уже была полиция.

В ходе следственных действий правоохранителей поразило поведение девушки – выглядела спокойной, в глазах – никаких эмоций.

8 февраля Октябрьский районный суд Полтавы решил взять подозреваемую под стражу. Ее арестовали на 60 суток без права на залог.

На суде девушка сказала, что “это было точно случайно” и она не хотела, чтобы инструктор погиб.