Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Полтавской области.
Инцидент произошел на улице Остапа Вишни.
“На улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры”, – сказано в сообщении.
На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы.
Охрану места происшествия осуществляет патрульная полиция.
В полиции призвали граждан и водителей “быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции”.
“Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий”, – подчеркивается в сообщении.
Местные СМИ сообщают, что злоумышленник угрожает взорвать себя и полицейского.
- Утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя, по информации правоохранителей, Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.
- Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе. Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылки на фильм “Земляне” 2005 года. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.
- Президент Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, однако вскоре удалил записанный ролик. После публикации Зеленского террорист сам вышел из автобуса. Он был задержан, а 13 его заложников выпущены на свободу.
- По данным правоохранителей, у Кривоша были сообщники.