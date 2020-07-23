В Полтаве мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля, угрожает взорвать гранату. Правоохранители проводят спецоперацию по его задержанию.

Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Полтавской области.

Инцидент произошел на улице Остапа Вишни.

“На улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры”, – сказано в сообщении.

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы.

Охрану места происшествия осуществляет патрульная полиция.

В полиции призвали граждан и водителей “быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции”.

“Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий”, – подчеркивается в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что злоумышленник угрожает взорвать себя и полицейского.