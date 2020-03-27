Об этом сообщил мэр Кременчуга Андрей Малецкий в Facebook.
По его словам, на данный момент для подтверждения результата образцы анализов отправлены в референс лабораторию Киева.
“К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19. Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, в последнее время за границу не выезжала. Сейчас проводим все необходимые мероприятия и устанавливаем круг лиц, с которыми контактировала женщина. Для подтверждение диагноза направляем образцы анализов в референс лабораторию в Киеве”, – сообщил Малецкий.
Он также отметил, что еще дважды образцы крови пациентки протестуют в Кременчуге другими экспресс-тестами других производителей. Однако официальные результаты будут известны только после лабораторного исследования в Киеве.
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