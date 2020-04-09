В Полтавской области выздоровела 28-летняя девушка, у которой ранее диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов на своей странице в Facebook.

“Добрая весть пришла из Горишних Плавней. Там от коронавируса выздоровела 28-летняя девушка. Диагноз ей поставили 27 марта, заболевание протекало в легкой форме”, – написал он.

Синегубов отметил, что повторное ПЦР-тестирование подтвердило, что у нее нет вируса, уже сегодня она сможет вернуться домой.

Информацию также подтвердил мэр Горишних Плавней Дмитрий Быков в Facebook.