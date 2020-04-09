Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов на своей странице в Facebook.
“Добрая весть пришла из Горишних Плавней. Там от коронавируса выздоровела 28-летняя девушка. Диагноз ей поставили 27 марта, заболевание протекало в легкой форме”, – написал он.
Синегубов отметил, что повторное ПЦР-тестирование подтвердило, что у нее нет вируса, уже сегодня она сможет вернуться домой.
Информацию также подтвердил мэр Горишних Плавней Дмитрий Быков в Facebook.
- В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 224 новых случая.
- Показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 3,1 %. Это существенно меньше, чем, например, в Италии или Испании.