Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Уточняется, что инцидент произошел в районе населенного пункта Тишки.
В результате ограбления пострадали двое людей. Преступникам удалось завладеть денежными средствами на сумму больше 2,5 миллиона гривен, а также табельным пистолетом охранника.
По факту случившегося открыто уголовное производство по статьям “покушение на убийство” и “разбой”.
- В Киеве охранник ювелирного магазина голыми руками отбил нападение грабителя и не позволил ему украсть драгоценности.