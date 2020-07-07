В Полтавской области взорвали и ограбили автомобиль "Укрпочты".

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Уточняется, что инцидент произошел в районе населенного пункта Тишки.

В результате ограбления пострадали двое людей. Преступникам удалось завладеть денежными средствами на сумму больше 2,5 миллиона гривен, а также табельным пистолетом охранника.

По факту случившегося открыто уголовное производство по статьям “покушение на убийство” и “разбой”.