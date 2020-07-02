В Полтавской области на территории нефтяной компании произошел взрыв, в результате один человек погиб.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Уточняется, что взрыв произошел на производственной базе ООО “Полтавская газонефтяная компания” в района села Соколова Балка.

В результате взрыва 46-летний сотрудник предприятия получил несовместимые с жизнью травмы. На место прибыла бригада скорой помощи, однако человека не удалось спасти.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье “нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью”.