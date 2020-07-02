Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Уточняется, что взрыв произошел на производственной базе ООО “Полтавская газонефтяная компания” в района села Соколова Балка.
В результате взрыва 46-летний сотрудник предприятия получил несовместимые с жизнью травмы. На место прибыла бригада скорой помощи, однако человека не удалось спасти.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье “нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью”.
- Напомним, 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Вскоре стало известно о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех. На месте ликвидации последствий взрыва в общем спасатели нашли тела 5 погибших.