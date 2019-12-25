В Полтавской области взорвался и впоследствии загорелся жилой дом. В результате инцидента погибла женщина.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так в ночь с 24 на 25 декабря в селе Малая Перещепина в Полтавской области взорвался и впоследствии загорелся жилой одноэтажный дом на улице Пролетарской.

“Позвонили спасателям соседи, которые услышали взрыв. Взрывом и огнем уничтожен жилой дом”, — говорится в сообщении.

Пожарным удалось спасти 63-летнего хозяина дома. Его госпитализировали в районную больницу с ожогами. Под завалами сгоревшего дома спасатели обнаружили тело 41-летней женщины. Ущерб и причина происшествия устанавливаются.