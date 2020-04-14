Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Подчеркиваю: в поминальные дни все кладбища города, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты”, – отметил он.
Кличко уточнил, что поминальные дни было решено перенести на начало июня.
“Напомню, что с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался. Поминальные дни перенесены на 6 июня“, – подчеркнул он.
(На видео – с 32:40)
- Ранее Синод Православной церкви Украины принял решение перенести поминальные службы на кладбищах на июнь, в связи с общенациональным карантином из-за коронавируса.
- Согласно опросу Социологической группы “Рейтинг”, 55 % украинцев не намерены идти на кладбища в поминальные дни. В то же время 8 % респондентов хотят пойти в день, когда церковь будет давать там службу, а 32 % отметили, что пойдут на кладбище не в праздники, а в другие дни, когда там не будет людей.