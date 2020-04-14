В поминальные дни все кладбища Киева, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Подчеркиваю: в поминальные дни все кладбища города, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты”, – отметил он.

Кличко уточнил, что поминальные дни было решено перенести на начало июня.

“Напомню, что с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался. Поминальные дни перенесены на 6 июня“, – подчеркнул он.

(На видео – с 32:40)