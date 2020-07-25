Об этом проинформировали в пресс-центре Военно-морских сил ВСУ Украины.

“Сегодня, 25 июля, в порт Одессы зашли корабли постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса SNMG2. Визит состоялся в соответствии с Планом мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины”, – отмечается в сообщении.

Среди иностранных военных кораблей, которые вошли в порт: фрегаты Королевских ВМС Испании “Alvaro De Bazan”, морских сил Румынии “REGINA MARIA” и ВМС Турецкой Республики “Yildirim”.

В этом году группа SNMG2 вошла в состав участников украинско-американских учений “Си Бриз – 2020”, которые направлены на выполнение совместных задач по содействию безопасности в Черноморском регионе.

“В связи с предотвращением распространения острой респираторной инфекции COVID-19, посещение жителями и гостями города кораблей не предусмотрено”, – уточнили в пресс-центре.

Как информирует одесское издание “Думская”, пять кораблей НАТО вошли в одесский порт сегодня утром. Ранее они не раз “гостили” в городе, кроме “Alvaro De Bazan”, который впервые в Черном море и в Одессе. По данным издания, корабли простоят в Одессе до 28 июля.

Стоит отметить, что украинско-американские учения “Си Бриз – 2020” стартовали 20 июля (и продлятся 7 дней). В этом году в них принимают участие 8 стран: Украина, США, Болгария, Грузия, Турция, Норвегия, Испания и Румыния.

Целью учений является повышение уровня совместимости подразделений ВМС ВС Украины, ВМС США, государств-партнеров и постоянно действующих морских групп НАТО, в ходе выполнения совместных задач по содействию безопасности в Черноморском регионе.

С целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 учения проходят в бесконтактном формате с привлечением исключительно морского и воздушного компонента.

Совместные украинско-американские учения “Си Бриз” берут начало с 1997 года в соответствии с “Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины”, который был подписан в 1993 году.