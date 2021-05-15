У Портленді (штат Орегон) мешканці бояться відвідувати центр міста або приходить туди вкрай рідко, оскільки безхатьки й решта невдоволених влаштовують протести та безлад на вулицях.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Місцеві жителі схарактеризували ситуацію в центрі міста, як “сміття”, “безлад”, “небезпека”, “бруд”.

Раніше Портленд був культурним та туристичним центром штату, а тепер у центрі чимало наметів для безхатьків, розбиті вікна, графіті, сміття та забиті вікна підприємств.

Основні протести в місті закінчилися ще минулого літа, однак групи незадоволених все ще можуть пройти через центр міста, розбити десь вікно чи вигукнути якесь гасло, на кшталт “Життя чорних важливі”.

Незадоволені містяни вважають, що торік мер Портленда сам дозволив протестантам так поводитися і тепер потрапив у полон їхнього свавілля.

Інший респондент сподівається, що щойно суди в місті запрацюють — вандалів, які розбивають всюди вікна та розмальовують стіни графіті, покарають.

74% містян (з 600 опитаних респондентів) незадоволені, що мер дозволив безхатькам жити в наметах там, де ті вирішили. Зазвичай вони оселяються в центральній частині міста, відлякуючи туристів.

68% незадоволені, що в місті досі тривають нерегламентовані акції протесту.