Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В грузовых контейнерах с бананами, прибывших в порт “Пивденный”, правоохранители обнаружили крупную партию кокаина — 45 брикетов в наркотиком общим весом 53,4 кг. Приблизительная стоимость обнаруженной партии — 200 млн гривен ($7,4 млн).
“Для подтверждения качества “товара” отправители маркировали пакеты своим “фирменным знаком” — изображением “миньона” (персонаж мультфильмов “Гадкий я” — ред.), что указывает на принадлежность к одному из южноамериканских наркосиндикатов”, — рассказали в СБУ.
Правоохранители отметили, что для того, чтобы наркотик не был обнаружен сканером каждый брикет был обернут в свинцовую упаковки.
“Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации канала контрабанды наркотиков”, — отметили в спецслужбе.
- В марте прошлого года в Одесской области обнаружили партию 257-килограммовую партию кокаина ориентировочной стоимостью на теневом рынке более $51 млн (1,375 млрд гривен). Она была спрятана в контейнерах с бананами.
- Два месяца спустя в порту “Пивденный” правоохранители партию кокаина из Колумбии, товаром прикрытия для которого стали лакокрасочные материалы. Груз оценили в $20 млн (539 млн гривен).