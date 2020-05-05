В порту "Пивденный" в Одесской области обнаружили крупную партию кокаина из Южной Америки, стоимостью около 200 млн гривен ($7,4 млн).

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В грузовых контейнерах с бананами, прибывших в порт “Пивденный”, правоохранители обнаружили крупную партию кокаина — 45 брикетов в наркотиком общим весом 53,4 кг. Приблизительная стоимость обнаруженной партии — 200 млн гривен ($7,4 млн).

“Для подтверждения качества “товара” отправители маркировали пакеты своим “фирменным знаком” — изображением “миньона” (персонаж мультфильмов “Гадкий я” — ред.), что указывает на принадлежность к одному из южноамериканских наркосиндикатов”, — рассказали в СБУ.

Правоохранители отметили, что для того, чтобы наркотик не был обнаружен сканером каждый брикет был обернут в свинцовую упаковки.

“Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации канала контрабанды наркотиков”, — отметили в спецслужбе.