Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.
Уточняется, что речь идет о вине Guarda Rios, которое выпускается компанией Monte da Ravascqueira.
Вино было обнаружено украинцами, проживающими в Португалии.
“Руководство компании-производителя Monte da Ravasqueira попросили откорректировать должным образом карту Украины”, – говорится в сообщении.
При этом в посольстве напомнили, что полуостров Крым является неотъемлемой частью Украины, а также рассказали об его незаконной аннексии Россией, официальной реакции на это международного сообщества и введенных экономических санкциях.
Сообщается, что на данный момент реакции на заявление посольства от представителей компании не последовало.
- Президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не поддерживает незаконную аннексию украинского полуострова Крым Российской Федерацией.