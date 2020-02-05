В Португалии было выпущено вино Guarda Rios, на бутылке которого заметили этикетку с изображением карты Украины без Крыма.

Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Уточняется, что речь идет о вине Guarda Rios, которое выпускается компанией Monte da Ravascqueira.

Вино было обнаружено украинцами, проживающими в Португалии.

“Руководство компании-производителя Monte da Ravasqueira попросили откорректировать должным образом карту Украины”, – говорится в сообщении.

При этом в посольстве напомнили, что полуостров Крым является неотъемлемой частью Украины, а также рассказали об его незаконной аннексии Россией, официальной реакции на это международного сообщества и введенных экономических санкциях.

Сообщается, что на данный момент реакции на заявление посольства от представителей компании не последовало.