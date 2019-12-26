В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание, а на выходных должен выпасть снег.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, сегодня ожидается небольшой дождь, в западных областях с мокрым снегом. Температура днем составит в среднем 1-6°С тепла. В Карпатах небольшой снег.

В пятницу, 27 декабря, будет облачно с прояснениями. В западных, северных, большинстве центральных областей ожидается дождь с мокрым снегом, на остальной территории небольшой дождь.

Температура днем в среднем составит 2 – 4°С тепла, ночью – до 1°С мороза. В Карпатах ожидается небольшой снег.

А уже в субботу, 28 декабря, на всей территории Украины ожидается снег, в южных областях с дождем. Температура днем в ряде регионов опустится до 2°С мороза.

В воскресенье, 29 декабря, также прогнозируется небольшой и умеренный снег. Ночью температура воздуха составит 1 – 6°С мороза, днем – от 3°С мороза до 2°С тепла.

Стоит отметить, что в коммунальной корпорации “Киевавтодор” также предупредили жителей столицы о снеге и похолодании.

“В пятницу, субботу, вероятно и в воскресенье метеорологи прогнозируют снег. Температура опустится до -5 ночью и до -2 днем”, – говорится в сообщении.

В связи с этим в ведомстве советуют пользоваться общественным транспортом.