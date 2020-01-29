Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, ночью 29 января в Карпатах умеренный, а днем 31 января сильный снегопад, метели, на дорогах гололедица.
В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.
29-30 января прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.
Тем не менее 29 января температура по всей Украине будет выше ноля: в Одесской области до +8 °C, в Херсонской области и в Крыму до +9 °C.
- Ранее сообщалось, что в Украину надвигается циклон, который принесет мокрый снег и сильный ветер.