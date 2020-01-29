29-31 января по всей Украине ожидается осложнение погодных условий - снег и порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, ночью 29 января в Карпатах умеренный, а днем 31 января сильный снегопад, метели, на дорогах гололедица.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

29-30 января прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

Тем не менее 29 января температура по всей Украине будет выше ноля: в Одесской области до +8 °C, в Херсонской области и в Крыму до +9 °C.