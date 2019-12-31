Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Сообщается, что в течение последних суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы осуществлялись вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” из вооружения БТР.
“Сегодня, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — отметили в штабе.
- Ранее сообщалось, что 31 декабря оркестр горно-штурмовой бригады “Эдельвейс” сыграл Jingle Bells для военных на линии фронта.
- Вчера, 30 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела был ранен один украинский военный.