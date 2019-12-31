Во вторник, 31 декабря, российско-оккупационные силы обстреляли позиции украинских военных один раз.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Сообщается, что в течение последних суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы осуществлялись вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” из вооружения БТР.

“Сегодня, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — отметили в штабе.