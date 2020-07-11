Посольство Украины разъяснило обновленные правила въезда для наших граждан на территорию Хорватии после новых ужесточений.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Хорватии.

В сообщении сказано, что с 10 июля украинцы, которые приедут в Хорватию, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию, но не во всех случаях.

Въезд на территорию Хорватии разрешен таким категориям граждан:

Гражданам Евросоюза, независимо от места проживания;

Медикам, а также тем, кто нуждается в медицинском лечении;

Работникам, чья занятость связана с пересечением границы;

Перевозчикам товаров;

Дипломатам, полицейским, сотрудникам международных организаций – если это рабочая поездка;

Туристам, путешествующим транзитом;

Путешественникам, которые приехали с туристической целью, по работе, с целью обучения, а также – имеющим другой экономический интерес;

Путешественникам, которые прибыли в Хорватию по неотложным делам, а также собственникам недвижимости в стране.

Что касается правил проведения медосмотра граждан при пересечении границы с Хорватией, то они отличаются в зависимости от цели поездки.

Те, кто приезжают в Хорватию “из третьих стран” обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию. Но самоизоляцию могут сократить на семь дней, если при въезде тест на коронавирус покажет негативный результат. Путешествующие из первых пяти пунктов могут не проходить самоизоляцию. Что касается путешествующих транзитом, они должны покинуть территорию Хорватии через 12 часов.