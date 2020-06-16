В посольстве Соединенных Штатов Америки пошутили над отсутствием русского языка в меню заведений сети McDonald's в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба посольства в Twitter.

“Мы полностью понимаем Макдональдс, названия еды на украинском языке звучат гораздо вкуснее”, – сказано в сообщении.

В посольстве поблагодарили компанию Макдональдс за твердую позицию по отношению к украинскому языку в меню сети заведений в Украине.

“Учите украинский с Макдональдс”, – говорится в сообщении.

В свою очередь исполнительный директор международного фонда “Возрождение” в Украине Александр Сушко на своей странице в Facebook подчеркнул, что McDonald’s никогда не использовал в Украине русский язык в своих печатных и электронных материалах, а также в автоматах самообслуживания.

“А поскольку не употребляли, то не могли и удалить. То есть, для срача не существовало никакого реального информационного повода. Но тема “бойкота” была красиво вброшена. Вот именно так работает технология информационной войны, где провокация боевых действия в головах людей может иметь более далекие последствия, чем выстрелы из обычного оружия”, – написал он.

Напомним, что ранее пророссийские пользователи социальных сетей возмутились тем, что в меню заведений украинской сети McDonald’s нет русского языка.