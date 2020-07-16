Об этом сообщили в посольстве Украины в Греции.
Дипломаты отметили, что при наличии оснований для въезда в Грецию необходимо обязательно зарегистрировать свое намерение посетить страну на сайте travel.gov.gr и распечатать QR-код подтверждения, который является необходимым условием при пересечении границы. При этом данный код не является разрешением на въезд.
Также с 14 июля Греция ввела наличие негативного ПЦР-теста в качестве обязательного требования для въезда. Тест на коронавирус должен быть сделан не более чем за 72 часа до прибытия в пункт пропуска в Грецию.
Кроме этого в посольстве призвали украинцев пользоваться интерактивной онлайн-картой для путешествий за границу Министерства иностранных дел – tripadvisor.mfa.gov.ua/map.
- Ранее сообщалось, что в аэропорту Афин задержали 17 украинцев, которые прилетели в Грецию из Киева. Причина задержания – запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран.
- 5 июля консул Украины в Греции прибыл в полицейский участок, где содержатся задержанные украинцы. Гражданам Украины доставили питьевую воду и средства личной гигиены.