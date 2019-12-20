В полиции сообщают о четырех пострадавших правоохранителях в результате потасовки на центральной улице столицы.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Киева.

“Сегодня на улице Крещатик к работникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушения молодые люди применили слезоточивый газ и устроили толкотню”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что полицейские также использовали слезоточивый газ для прекращения беспорядков.

Помимо того, один из правоохранителей произвел предупредительный выстрел в воздух.

“В данный момент в управление полиции доставлены 8 участников событий для установления их анкетных данных, предоставления объяснений и выяснения обстоятельств события. Четверо полицейских обратились за медицинской помощью”, – говорится в сообщении

Уточняется, что правовая квалификация действиям нарушителей будет дана после первоочередной проверки.