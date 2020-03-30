Об этом сообщают #Буквы.
“Мы надеемся, что они будут рассмотрены в ближайшее время”, – сказал на согласительном совете заместитель председателя фракции “Слуги народа” Александр Корниенко.
Как известно, эти законопроекты необходимые для получения кредита Международного валютного фонда.
Вместе с тем нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк сообщил, что банковский комитет не собрался на свое заседание в 09:00. Этот комитет должен также согласовать антикризисные законопроекты. Его перенесли на 13:00.
Фото пустых стульев обнародовал нардеп Ярослав Железняк.
При этом нардеп от “Слуги народ” Егор Чернев опубликовал список депутатов, которые не пришли на заседание.
При этом Чернев подтвердил #Буквам, что комитет должен рассмотреть закон о банках (“антиколомойський”) для выполнения требований МВФ.
- Фракции “Батькивщина” и “За будущее” выступили против банковского законопроекта: его могут не включить в повестку дня внеочередного заседания.
- Ранее народный депутат, заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук сообщила, что в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 депутаты Верховной Рады рассматривают возможность проведения заседания на открытой площадке, например, на стадионе.