В повестке дня внеочередного заседания Парламента, которые начнется сегодня в 14:00, законы о регулировании деятельности банков и о рынке земли рассматриваться не будут.

Об этом сообщают #Буквы.

“Мы надеемся, что они будут рассмотрены в ближайшее время”, – сказал на согласительном совете заместитель председателя фракции “Слуги народа” Александр Корниенко.

Как известно, эти законопроекты необходимые для получения кредита Международного валютного фонда.

Вместе с тем нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк сообщил, что банковский комитет не собрался на свое заседание в 09:00. Этот комитет должен также согласовать антикризисные законопроекты. Его перенесли на 13:00.

Фото пустых стульев обнародовал нардеп Ярослав Железняк.

При этом нардеп от “Слуги народ” Егор Чернев опубликовал список депутатов, которые не пришли на заседание.

При этом Чернев подтвердил #Буквам, что комитет должен рассмотреть закон о банках (“антиколомойський”) для выполнения требований МВФ.