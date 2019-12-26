Об этом пишет местное издание “Думская”.
Таким образом, эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара.
Прощание с Борисом Александровым состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова.
Кроме того, 26 декабря в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара — 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.
Напомним, в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, погибли 16 человек, еще 47 пострадавших.
- 4 декабря, в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. В тот же день студентка колледжа скончалась в больнице от полученных травм.
- В полиции начали расследование по делу о пожаре в одесском колледже. Рассматриваются несколько версий начала пожара: в частности, возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджег.
- Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге, которую подозревают в служебной халатности.