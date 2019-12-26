В Одессе опознали 16-ю жертву пожара в колледже на Троицкой, 25 - это директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Борис Александров.

Об этом пишет местное издание “Думская”.

Таким образом, эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара.

Прощание с Борисом Александровым состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова.

Кроме того, 26 декабря в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара — 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Напомним, в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, погибли 16 человек, еще 47 пострадавших.