Сегодня, 29 декабря, в Украине, кроме большинства восточных областей и Приазовья, ночью умеренный снег, днем небольшой снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской с дождем, местами налипание мокрого снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской области ожидается сильный снегопад. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура на протяжении суток от -3 °C до +2 °C, днем в южных областях, Донецкой, Днепропетровской областях +1-5 °C; на высокогорье Карпат на протяжении суток -7-11 °C.

30 декабря снег на территории Украины не прогнозируется, температура по стране от 0 °C до -2 °C, на юге потепление до +2-3 °C, а в Крыму до +4 °C.

31 декабря по всей стране прогнозируется мокрый снег, сильных морозов не будет: ночью от -5 °C до -7 °C, днем – от -1 °C до +3 °C, а в Крыму до +4 °C.