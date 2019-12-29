Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Ивано-Франковской области ожидается сильный снегопад. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура на протяжении суток от -3 °C до +2 °C, днем в южных областях, Донецкой, Днепропетровской областях +1-5 °C; на высокогорье Карпат на протяжении суток -7-11 °C.
30 декабря снег на территории Украины не прогнозируется, температура по стране от 0 °C до -2 °C, на юге потепление до +2-3 °C, а в Крыму до +4 °C.
31 декабря по всей стране прогнозируется мокрый снег, сильных морозов не будет: ночью от -5 °C до -7 °C, днем – от -1 °C до +3 °C, а в Крыму до +4 °C.
- Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 28 и 29 декабря, по всей территории страны ожидаются мокрый снег, снег с дождем, гололедица.