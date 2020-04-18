Вечером в субботу, 18 апреля, на Донбассе в результате обстрела российско-оккупационных войск получили ранения двое украинских военнослужащих.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Сегодня, 18 апреля, вечером перед Пасхой российские захватчики в очередной раз цинично совершили обстрел позиций Объединенных сил. Так, на Луганском направлении вследствие огня из вооружения боевой машины пехоты два украинских военнослужащих получили осколочные ранения”, – сказано в сообщении.

Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили им надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

“Целенаправленное нарушение захватчиками режима прекращения огня накануне большого христианского праздника еще раз подтверждает аморальную и бездуховную сущность российских оккупантов. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь. Потери противника уточняются”, – отметили в штабе.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате обстрела боевиками позиций Объединенных сил вблизи Крымского получил ранение украинский боец.