Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной группировки, которая пыталась незаконно создать "горсовет" в Прилуках, Черниговской области. В группу входило 9 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

“По предварительным данным следствия, участники группы, в которую входило 9 местных жителей, пытались создать в городе так называемый “альтернативный” орган местного самоуправления. Для “легализации” незаконной структуры фигуранты разработали поддельные документы, в том числе устав “горсовета”, – сообщили в СБУ.

Следствие установило, что участники группировки создали страницу в одной из социальных сетей, где размещали информацию с призывом граждан присоединяться к псевдогосударственным образованиям.

Так называемые агитаторы призывали “расформировать” местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории Прилук. С этой целью они распространили информацию о создании так называемой “ликвидационной комиссии”.

В ходе обысков в помещениях и подсобных помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили компьютерную технику, поддельные уставные документы, бланки, удостоверения, печати, штампы и другие документы, которые стали вещественными доказательствами.

СБУ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса.

Решается вопрос о сообщение участникам группировки о подозрении и избрании меры пресечения.