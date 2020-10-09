Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
“По предварительным данным следствия, участники группы, в которую входило 9 местных жителей, пытались создать в городе так называемый “альтернативный” орган местного самоуправления. Для “легализации” незаконной структуры фигуранты разработали поддельные документы, в том числе устав “горсовета”, – сообщили в СБУ.
Следствие установило, что участники группировки создали страницу в одной из социальных сетей, где размещали информацию с призывом граждан присоединяться к псевдогосударственным образованиям.
Так называемые агитаторы призывали “расформировать” местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории Прилук. С этой целью они распространили информацию о создании так называемой “ликвидационной комиссии”.
В ходе обысков в помещениях и подсобных помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили компьютерную технику, поддельные уставные документы, бланки, удостоверения, печати, штампы и другие документы, которые стали вещественными доказательствами.
СБУ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса.
Решается вопрос о сообщение участникам группировки о подозрении и избрании меры пресечения.
- Напомним, что Служба безопасности Украины обратилась к компаниям Google и Apple с просьбой запретить скачивание приложений российских ресурсов, которые находятся под запретом в Украине. Пока неизвестно, согласятся корпорации на сотрудничество с Украиной в этом вопросе.