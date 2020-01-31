В прокат вышла первая украинская неполиткорректная патриотическая комедия о войне на Донбассе "Наши котики".

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта.

Фильм был снят при поддержке Украинского культурного фонда и Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Режиссером ленты является Владимир Тихий. События его картины разворачиваются в 2014 году, в начале русско-украинской войны.

“2014-й, разгар гибридной войны России против Украины. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на Восток. На позициях к четверке присоединяется амбициозная журналистка для выполнения секретного задания. Ни один из них не имеет боевого опыта, ничего не знает о намерениях командования, и на территории почти не ориентируется. Впрочем, именно они становятся причиной грандиозного фиаско масштабной операции врага… Отвага, мужество, немного гипноза и фирменный юмор – взрывная смесь для “теплой встречи”!” – говорится в описании к фильму, обнародованном на сайте Госкино.

Фильм создан кинокомпаниями “Бедлам Продакшн” (США), “Директория Кино” (Украина), “Банесто Продакшн” (Канада).

В ролях снимались: Дмитрий Тубольцев, Петр Микитюк, Станислав Бжезинский, Ярослав Федорчук, Дмитрий Хомяк, Вера Климковецкая, Михаил Кукуюк, Дмитрий Ярошенко.

Автор сценария и режиссер-постановщик: Владимир Тихий.

Продюсеры: Марк Супрун, Владимир Тихий, Игорь Савиченко, Степан Бандера, Дмитрий Кожема, Ульяна Супрун (бывшая глава Минздрава Украины).

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В интервью “24 каналу” актеры Дмитрий Хомяк и Дмитрий Тубольцев рассказали, что в фильме есть много событий, которые написаны с реальных историй. Объясняя идею фильма, они отметили, что на передовой нет времени оплакивать побратимов, когда враг атакует, а шутки становятся своеобразным утешением и отдыхом. Особенно юмор спасает после боя – как внутренняя защита от всего пережитого и увиденного.

“Мы не смеемся с войны, мы только показываем, что ребята на фронте – это живые люди, которым свойственно пошутить”, – подчеркнул Дмитрий Хомяк.

Стоит отметить, что один из актеров – Дмитрий Тубольцев – доброволец и участник боевых действий. Он рассказал, что режиссер советовался с ним относительно сценария и описания героев, их поведения. Тубольцев делился историями и предлагал свои идеи. По его мнению, юмор играл важную роль во время сложных ситуаций.

“Мы шутили даже во время боя, подкалывали сепаров, издевались над ними. Больше всего юмор нас спасал, когда мы возвращались назад, потому что всегда происходили какие-то веселые истории… Это внутренняя защита от того, что ты видел”, – рассказал Тубольцев.

Он также сообщил, что на войне открывается определенное предчувствие, потому что люди становятся другими и видят смерть каждый день. Тубольцев отметил, что все в фильме – правда.

Актеры подчеркнули, что “Наши котики” были сняты в комедийном жанре, чтобы люди могли расслабиться, потому что даже на войне присутствует смех. Они убеждены, что благодаря этой ленте будет развиваться военная культура в Украине.

Создатели ленты теперь готовят по мотивам отснятого материала киноповесть, которая будет состоять из отдельных новелл. Киноповесть “Наши Котики” вскоре появится в украинских книжных магазинах.