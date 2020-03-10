Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что о планах Российской Федерации помешать расследованию заявил нидерландский прокурор Тийс Бергер.

По мнению прокурора, в данный момент имеются “явные признаки того, что российское правительство очень стремится помешать этому расследованию и что оно не против задействовать российские спецслужбы с этой целью”.

Напомним, что Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года.

В результате авиакатастрофы погибли все 298 пассажиров, среди которых были граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

Ранее в правительстве Нидерландов заявляли, что сожалеют о том, что под давлением России боевик “ДНР” Владимир Цемах стал частью обмена. При этом в МИД страны уточняли, что Киев откладывал обмен ради допроса боевика.