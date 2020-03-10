Об этом сообщает Associated Press.
Уточняется, что о планах Российской Федерации помешать расследованию заявил нидерландский прокурор Тийс Бергер.
По мнению прокурора, в данный момент имеются “явные признаки того, что российское правительство очень стремится помешать этому расследованию и что оно не против задействовать российские спецслужбы с этой целью”.
Напомним, что Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года.
В результате авиакатастрофы погибли все 298 пассажиров, среди которых были граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.
Ранее в правительстве Нидерландов заявляли, что сожалеют о том, что под давлением России боевик “ДНР” Владимир Цемах стал частью обмена. При этом в МИД страны уточняли, что Киев откладывал обмен ради допроса боевика.
- В конце июня текущего года украинские спецслужбы провели операцию на территории самопровозглашенной “Донецкой народной республики” (“ДНР”) и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. По данным группы Bellingcat, он может быть причастен к аварии пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий.
- 7 сентября Президент Владимир Зеленский заявил, что боевик “ДНР” Владимир Цемах был допрошен перед отправкой в Россию. Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что отказ включить Владимира Цемаха в список на обмен означал бы прекращение переговоров с Россией.
- “Зенитчика ДНР” Владимира Цемаха называют одной из причин затягивания обмена заключенными и пленными между Украиной и Россией. #Буквы разбирались, кто такой Цемах и зачем он нужен России.
- 8 октября парламент Нидерландов согласовал дополнительное расследование роли Украины в катастрофе МН-17. Соответствующее решение принято единогласно.