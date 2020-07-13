Об этом сообщается на странице провайдера в Facebook.

“К руководству “Сети Ланет” позвонил Андрей Мальческий, директор департамента дистрибьюции и развития сети вещания группы “1+1 Media”. В разговоре представитель медиагруппы настаивал на исключении из пакетов телевидения “Сети Ланет” нескольких телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированном виде”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о каналах “Сонце”, “Трофей”, “Наука”, “Фауна”, “Терра”, XSport, Eко TV, “Малятко”, Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music. При этом в “1+1” пригрозили письмом о прекращении сотрудничества.

“Прямое давление со стороны “1+1 Media”, который пользуется своим положением на рынке, имеет целью нанести убытки небольшим “нишевым” телеканалам и лишить их доступа к аудитории зрителей. Вмешательство “1+1 Media” в хозяйственную деятельность “Сети Ланет” недопустимо, а также мешает честным отношениям с другими игроками рынка. Мы призываем коллег по рынку, которые также поддаются давлению, медийное общество и зрителей, которые ценят возможность выбора, присоединиться к осуждению таких шагов. Также требуем от руководства “1+1 Media” воздержаться от неконкурентных методов давления на провайдеров и независимых вещателей”, – говорится в сообщении.