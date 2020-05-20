За прошедшие сутки зафиксировано 23 случая заболевания коронавирусом среди пациентов и медиков психиатрической больницы в поселке Олыка Киверцовского района Волынской области.

Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Волынской облгосадминистрации Татьяна Щербак.

“За прошедшие сутки мы подтвердили 41 случай (по области -ред.), больше всего – в Киверцовском районе, а именно в Олыке. Это – 23 человека из психиатрической больницы: 7 медицинских работников и 16 пациентов, и еще один просто случай, так же в Киверцовском районе”, – сообщила Щербак.

По ее словам, за минувшие сутки на Волыни было зафиксировано 4 смерти от COVID-19.

Всего в области зарегистрировано 676 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 168 человек. 21 случай болезни завершился летальным исходом.

Напомним, что в Украине с 25 мая заработает метро, а с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.