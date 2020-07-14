Об этом сообщили в пресс-службе Лиманской РГА.
COVID-19 подтвердили у одного медработника и семи пациентов КНП “Одесская областная психиатрическая больница №2”.
На данный момент все отделения психиатрической лечебницы переведены в режим обсервации сроком на 14 дней.
В рамках мер предосторожности, все въездные ворота и калитки должны быть закрыты на внутренние и внешние замки. По периметру и возле ворот заведения должна быть штатная охрана и установлены предупредительные знаки. Также запрещен проход на территорию психбольницы жителям общежития, которое расположено на границе с этой больницей.
Кроме этого, в населенном пункте закроют кафе, бары и магазины, расположенные вблизи медучреждения.
- По состоянию на вторник, 14 июля, в мире обнаружено 13 миллионов 103 тысячи 290 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.