Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Проблемы в работе мессенджера начались около 23:00 вечера.
Наиболее распространенные жалобы: пользователи не могут войти в Telegram (нет подключения); нет возможности отправить или получить сообщения; невозможно залогиниться.
Сбой в работе мессенджера в основном ощутили жители стран Европы, в том числе Украины, Италии, Франции, Испании, Германии, Чехии, Австрии и ряда других. Также проблемы наблюдали жители России, Казахстана, Беларуси.
Пользователи в Северной и Южной Америке ощутили сбой в значительно меньшей степени.
- В мае в Украине произошел сбой в работе мобильного оператора Vodafone, в некоторых городах недоступны звонки.
- В апреле в работе части операций в мобильном приложении “Приват24” произошел технический сбой.