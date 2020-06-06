В субботу вечером, 6 июня, произошел масштабный сбой в работе мессенджера Telegram.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Проблемы в работе мессенджера начались около 23:00 вечера.

Наиболее распространенные жалобы: пользователи не могут войти в Telegram (нет подключения); нет возможности отправить или получить сообщения; невозможно залогиниться.

Сбой в работе мессенджера в основном ощутили жители стран Европы, в том числе Украины, Италии, Франции, Испании, Германии, Чехии, Австрии и ряда других. Также проблемы наблюдали жители России, Казахстана, Беларуси.

Пользователи в Северной и Южной Америке ощутили сбой в значительно меньшей степени.