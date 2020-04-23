Об этом сообщают #Буквы.
Пользователи жалуются, что сейчас в мобильном приложении происходит задержка при проведении платежей. Работает со сбоями и десктопная версия сервиса.
В частности, пользователи жалуются, что перевод средств длится несколько часов.
В службе поддержки клиентов сообщили, что сбой временный и предложили воспользоваться терминалом самообслуживания, сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.
“Наши специалисты прилагают все усилия для максимально быстрого восстановления работы всех версий сервиса. Восстановление продолжается, для полного выхода на штатную работу может потребоваться до полутора часов. Мы надеемся меньше”, – отметили в пресс-службе.
Уточняется, что временные проблемы в работе некоторых сервисов в мобильном приложении “Приват24” связанные с техническим сбоем.
“ПриватБанк” на период неполадок рекомендует использовать веб-версию “Приват24” для осуществления необходимых операций, в том числе с мобильного телефона.
- Министерство финансов выступает за введение базовых нормативов, которые обяжут “ПриватБанк” перечислять в госбюджет 75% свой прибыли.