В работе части операций в мобильном приложении "Приват24" произошел технический сбой.

Об этом сообщают #Буквы.

Пользователи жалуются, что сейчас в мобильном приложении происходит задержка при проведении платежей. Работает со сбоями и десктопная версия сервиса.

В частности, пользователи жалуются, что перевод средств длится несколько часов.

В службе поддержки клиентов сообщили, что сбой временный и предложили воспользоваться терминалом самообслуживания, сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Наши специалисты прилагают все усилия для максимально быстрого восстановления работы всех версий сервиса. Восстановление продолжается, для полного выхода на штатную работу может потребоваться до полутора часов. Мы надеемся меньше”, – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что временные проблемы в работе некоторых сервисов в мобильном приложении “Приват24” связанные с техническим сбоем.

“ПриватБанк” на период неполадок рекомендует использовать веб-версию “Приват24” для осуществления необходимых операций, в том числе с мобильного телефона.