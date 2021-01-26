В Совбезе РФ заявили, что языковой закон «разделяет Украину и Россию»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскритиковал действия украинской власти относительно закона о государственном языке. Он заявил, что Киев таким образом "продолжает русофобские действий местных политиков, управляемых из США".

Об этом Патрушев заявил в комментарии Аргументам и фактам.

“То, что происходит в Украине – это продолжение русофобских действий недальновидных политиков, которые пришли к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США. Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, они уже превратили некогда успешные земли на отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства”, – заявил Патрушев.

Кроме того, он отметил, что “Украина игнорирует даже свою Конституцию, чтобы угодить США”.

По его словам, принимая языковой закон, власть Украины якобы противопоставила себя “основному населению”. Более того, Патрушев заявил, что этот закон “провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма”.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что языковой закон якобы является уже “19 этапом языковой дискриминации в Украине”. Зато в России “даже не думают угнетать другие языки, в том числе и украинский”.

Как известно, в апреле 2019 Верховная Рада приняла Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Он вступил в силу 16 июля 2019.

Этот Закон закрепляет за украинским языком статус единственного государственного, но в нем не говорится о принудительной украинизации. Он не распространяется на язык религиозных обрядов и бытовое общение. Некоторые нормы Закона вступают в силу спустя длительное время после его принятия.