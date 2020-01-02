В Верховной Раде готовят законопроект, который позволит разделять отпуск по уходу за ребенком между разными членами семьи.

Об этом в интервью агентству “Интерфакс-Украина” сообщила депутат от фракции “Слуги народа” и глава комитета ВРУ по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

“Готовим мы также в комитете и свою позицию по отпускам. Там тоже есть два блока: декретный отпуск, который мы хотим сделать трансфертным, чтобы мама, папа и ближайшие бабушки, дедушки получали общее право им распоряжаться и, соответственно, сменять друг друга”, — рассказала Третьякова.

По словам депутата, такое нововведение позволит украинкам не терять профессиональные навыки за время декретного отпуска.

“Для чего это нужно? Чтобы женщина не выпадала из профессии на три года и могла иметь возможность побыть дома полгода, потом выйти поработать и опять уйти в декретный отпуск. Этот регламент для того, чтобы мама не теряла профессиональные навыки и не выпадала из трудового процесса”, — объяснила Третьякова.

Кроме того, глава комитета по вопросам социальной политики уверена, что нововведение также поспособствует тому, чтобы вся семья могла принимать участие в жизни новорожденного.

“Три года – это очень большой срок, поэтому дать возможность семье менять того, кто ухаживает за ребенком или дать возможность семье побыть вместе, когда родился новый человек – это то, чего хочется достичь трансфертным декретным отпуском”, — добавила депутат.