Верховная Рада Украины назначила нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева главой комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики – вместо Александра Ткаченко, который стал министром культуры.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 3641 проголосовал 281 народный депутат.

“Избрать Потураева Никиту Руслановича – народного депутата Украины, фракция политической партии “Слуга народа”, председателем комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, отозвав его с должности заместителя председателя этого комитета”, – говорится в тексте постановления.

Потураев прошел в ВР по списку “Слуги народа” под №97. Перед этим он был советником Владимира Зеленского по политическим вопросам.

По данным общественного движения “Честно”, Потураев – журналист, эксперт по коммуникациям, политическому и медиа-консалтингу. В 2017 году он работал директором журнала “Фокус”, а в 2015 году возглавлял экспертную группу партии “УКРОП”.

Кроме того, Потураев работал советником по общественным коммуникациям “Фонда Виктора Пинчука”; занимал руководящие должности в медиахолдинге “Стар Лайт Медиа”.

В 2000-2002 годах он занимал должность первого заместителя председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Еще один нардеп от “Слуги народа” Павел Сушко избран заместителем главы этого комитета. Ранее он возглавлял подкомитет в сфере кинематографа и рекламы.