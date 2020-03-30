Верховная Рада не смогла принять за основу законопроект №3279 Кабмина о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год".

Об этом сообщают #Буквы.

За законопроект проголосовало 223 нардепа при 226 необходимых.

Перед голосованием Премьер Денис Шмыгаль выступил с трибуны, заявив, что изменения в бюджет обусловлены необходимостью выделения средств для борьбы с коронавирусом.

“Мы тщательно пересмотрели все расходы, решили сократить зарплаты до уровня не больше 10 минимальных зарплат в Украине для всех категорий – служащих, чиновников. Мы фактически создали Фонд борьбы с коронавирусом в объеме более 97 млрд гривен, который будет направлен на борьбу с коронавирусом, поддержку медиков, закупку лекарств, средств индивидуальной защиты… Отдельно создадим закон и проголосуем за поддержку государственного и коммунального бизнеса, будет поддерживать местное самоуправление”, – заявил Шмыгаль.

По его словам, в законопроекте остаются основные статьи расходов – дороги, инфраструктурные объекты, оставили большинство расходов на культуру и образование.