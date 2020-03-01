Об этом в воскресенье журналистам рассказал глава Парламента Дмитрий Разумков, сообщают #Буквы.
Так на вопрос о том, будет ли на внеочередном заседании, которое состоится 4 марта, обсуждаться вопрос об отставке Премьера Алексея Гончарука, спикер Рады ответил: “По состоянию на сейчас в Верховную Раду никаких заявлений не поступало. Есть определенный список вопросов, которые обозначены президентом, и которые будут рассмотрены на внеочередном заседании в среду”.
Читайте также:
Вопрос отставки Гончарука решен, Сытника и Рябошапку, вероятно, только напугают — источники
По словам Разумкова, вопросы, вынесенные на заседание, очень важны.
Дмитрий Разумков также подчеркнул, что на внеочередном заседании будут присутствовать члены Кабмина.
- Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на среду внеочередное заседание Рады. В повестке дня заседания вопрос правительства и отчета правоохранительных органов.
- Ранее стало известно, что на должность премьера рассматривают кандидатуры Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского.
- Позже Давид Арахамия заявил, что назначение Тигипко рассматривать не будут.