В Верховной Раде не зарегистрировано заявление об отставке Премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом в воскресенье журналистам рассказал глава Парламента Дмитрий Разумков, сообщают #Буквы.

Так на вопрос о том, будет ли на внеочередном заседании, которое состоится 4 марта, обсуждаться вопрос об отставке Премьера Алексея Гончарука, спикер Рады ответил: “По состоянию на сейчас в Верховную Раду никаких заявлений не поступало. Есть определенный список вопросов, которые обозначены президентом, и которые будут рассмотрены на внеочередном заседании в среду”.

По словам Разумкова, вопросы, вынесенные на заседание, очень важны.

Дмитрий Разумков также подчеркнул, что на внеочередном заседании будут присутствовать члены Кабмина.