Верховная Рада вводит новые правила доступа для представителей СМИ в связи с карантином - в здание будут пускать не больше одного журналиста от издания или одной съемочной группы от телеканала.

Об этом на брифинге заявил спикер Парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, звучали предложения полностью запретить журналистам приходить в Раду.

“Верховная Рада продолжает работать, у нас нормальный режим работы… Были дискуссии относительно ограничения доступа в здание Верховной Рады. Были предложения, чтобы полностью закрыть доступ. Но мы понимаем, что журналисты будут усиленно работать на улице, а это не корректно по отношению к ним. В связи с карантинном было принято решение об ограничении доступа журналистов в кулуары. Но чтобы вы имели возможность работать на третьем этаже на пресс-поинте. Фактически мы вводим систему (доступа, – ред.): от одного канала — одна съёмочная группа… Если мы говорим о других СМИ, то будет доступ для одного журналиста (от издания)” – сказал Разумков.

“Думаю, если бы мы полностью ограничили доступ журналистам в парламент, то вы бы нас критиковали ещё больше… Поэтому я думаю, что мы предложили компромиссный вариант”, – отметил он.

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