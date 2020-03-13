Об этом на брифинге заявил спикер Парламента Дмитрий Разумков.
По его словам, звучали предложения полностью запретить журналистам приходить в Раду.
“Верховная Рада продолжает работать, у нас нормальный режим работы… Были дискуссии относительно ограничения доступа в здание Верховной Рады. Были предложения, чтобы полностью закрыть доступ. Но мы понимаем, что журналисты будут усиленно работать на улице, а это не корректно по отношению к ним. В связи с карантинном было принято решение об ограничении доступа журналистов в кулуары. Но чтобы вы имели возможность работать на третьем этаже на пресс-поинте. Фактически мы вводим систему (доступа, – ред.): от одного канала — одна съёмочная группа… Если мы говорим о других СМИ, то будет доступ для одного журналиста (от издания)” – сказал Разумков.
“Думаю, если бы мы полностью ограничили доступ журналистам в парламент, то вы бы нас критиковали ещё больше… Поэтому я думаю, что мы предложили компромиссный вариант”, – отметил он.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.