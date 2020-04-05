В Верховной Раде некоторые фракции обсуждают возможность введения комендантского часа, но не на вечер, а на весь день.

Об этом заявила народный депутат от “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко.

Политик заявила, что фракция “ЕС” не поддерживает “маразматические статьи законов”, которые позволяют злоупотребление властью под видом борьбы с эпидемией.

Она считает, что усиление полномочий МВД и полиции, штрафы и криминализация нарушений карантина, могу привести к узурпации власти в украинских реалиях.

Геращенко сделала акцент на том, что власть, которая не сумела обеспечить граждан средствами защиты и дезинфекции, переходит грань истерии и маразма.

“Самая дешевая маска стоит 18 гривен. Менять ее нужно каждые два часа. Очевидно, в местах массового скопления надо быть в маске. Но теперь за проход по улице без маски штраф. Метро и городской транспорт не работают. В супермаркет можно выехать только на машине. Супермаркеты работают. Но власть заговорила о запрете пользоваться и собственным авто. С собакой выйти в грязный двор можно. С ребенком парком прийти в ближайшую аптеку или продуктовый – нет. Двум людям с симптомами короновируса выходить в аптеку нельзя. Трем здоровым – нет. В супермаркете стоять в очереди можно. В сквере пересечься с коллегами по рабочим вопросам – нет”, – отметила Геращенко.

Она напомнила, что за вывоз масок за границу в условиях эпидемии так никто и не наказан.

Геращенко отметила, что некоторые украинцы носят одноразовые маски по три недели.

Нардеп обратила внимание на то, что в Верховной Раде некоторые фракции вполне серьезно обсуждают возможность введения комендантского часа.

“Не вечером, а на весь день. Так может тогда легче замуровать украинцев по домам?!”, – заявила она.

Нардеп не исключает, что “ЕС” будет инициировать изменения в статьи законов, которые сегодня позволяют злоупотреблять властью под видом борьбы с эпидемией.

Что известно о карантинных мерах в Украине

С 6 апреля начнут действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Среди нововведений, будет запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Согласно закону, улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом. В то же время органы местной власти могут дополнять список общественных мест по своему усмотрению.

В Кабинете Министров, в свою очередь, “настоятельно рекомендовали” находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно “оказаться на территории, подпадающей под определение “общественное место”.

Также запрещено ходить более чем по двое.

Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Не допускается проведение всех массовых мероприятий.

Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости.

Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.