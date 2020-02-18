Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук.

“Идея, которая пока что находится на стадии дискуссии – введение института парламентских приставов. В том или ином виде такая практика есть во многих западных государствах: США, Великобритания, Канада, Новая Зеландия. И это далеко не весь перечень”, – отметила Кравчук.

Нардеп также рассказала, как парламентские приставы работают в других странах.

“В США и Японии они работают следующим образом: если депутаты блокируют работу парламента или позволяют себе нецензурные высказывания, их сначала лишают слова, а потом могут вывести из зала заседаний или наложить штраф”, – объяснила Кравчук.

Кроме того, в Раде решили бороться с “поправочным спамом”: внесением тысяч поправок к законопроектам.

“Более 400 законопроектов должны были рассмотреть народные депутаты во время третьей сессии Верховной Рады. Законопроектов относительно всех сфер жизни украинцев. Но работа Парламента парализована на несколько месяцев. Все это время мы будем рассматривать тысячи поправок к земельному закону, большинство из которых фактически является поправочным спамом. И, судя по всему, этим инструментом блокирования работы Парламента наши оппоненты планируют активно пользоваться в дальнейшем. Около 3500 поправок подано к законопроекту о легализации игорного бизнеса. Столько же ожидаем к законопроекту о СМИ”, – рассказала Кравчук.

Она подчеркнула, что регламент Рады “превращается в инструмент блокировки законодательных инициатив”. В связи с этим в “Слуге народа” разработали законопроект № 3018, предусматривающий изменения в регламент.

Документ предлагает следующие новшества:

• одинаковые поправки по решению главного комитета будут включаться в сравнительную таблицу как одна;

• при рассмотрении законопроектов во втором чтении сначала будет проводиться обсуждение учтенных комитетом поправок;

• если время на рассмотрение всех поправок вышло за пределы одного пленарного дня, то принятие законопроекта в целом будет происходить на следующем заседании;

• перерыв “30 минут” две фракции (группы) смогут потребовать только один раз во время одного пленарного заседания;

• зарегистрировать постановление об отмене решения ВР о принятии закона в целом смогут нардепы “в количестве наименьшей фракции”;

• меняется распорядок работы депутатов в пятницу;

• устанавливается срок (5 дней) для ознакомления с законопроектами.

СПРАВКА. Парламентский пристав — должностное лицо парламента, не являющееся его депутатом, присутствующее на его заседаниях и обеспечивающее поддержание порядка, задержание или удаление нарушителей, кворум. Помимо дисциплинарных, может быть наделен и иными, в том числе церемониальными, функциями. В Великобритании служба парламентских приставов появилась в XV веке.

В Сенате и Палате представителей США пристав следит за выполнением парламентских процедур и дисциплиной, сопровождает президента во время визита в Конгресс, а также обладает полномочиями по обеспечению кворума. Он обязан обеспечить принудительное присутствие отсутствующих членов Палаты представителей.