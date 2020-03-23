Народный депутат от фракции "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявляет, что в парламенте намерены отменить закон об украинском языке.

Об этом Княжицкий написал на своей странице в Facebook.

“Информирую, что под видом защиты от коронавируса сейчас готовятся предложения об отмене закона о языке. Мы со всей фракцией ЕС не допустим этого. Призываю к солидарности коллег из других фракций”, – пишет он.

По словам депутата, законопроект предусматривает следующее:

– остановить до конца года действие квот украиноязычного продукта в эфире;

– приостановить действие украиноязычных квот на ТВ, срок введения следующего этапа (увеличение до 90%) перенести на 2026;

– снять с телеканалов и радиостанций требования соблюдать условия лицензий;

– снять ограничения на трансляции фильмов и передач, созданных не в Украине, ЕС, США и Канаде;

– приостановить действие статьи о языке в сфере культуры в Законе об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (до июля 2024)

“Фактически речь идет о возвращении украинского телевизионного эфира в то, как он выглядел после принятия признанного неконституционным закона о языке Кивалова-Колесниченко. С той лишь разницей, что теперь даже программные концепции телеканалов не будут действовать, поскольку они также перестают быть обязательными до конца года. То есть в телеэфире можно будет поставить любой российский сериал без перевода на украинский и показывать его круглосуточно” – уточняет Княжицкий.

При этом нардеп заявляет, что указанные предложения являются неприемлемыми, поскольку статус украинского языка установлен Конституцией.



Ранее первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.