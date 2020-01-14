Народные депутаты перед началом работы в сессионном зале почтили минутой молчания всех погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в небе над Тегераном.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“К сожалению вчера мы начали нашу работу на согласительном совете со слов соболезнования. Я понимаю, что они очень-очень мало значат для близких [погибших] и для, наверное, всей Украины. Но это трагедия. Это трагедия, которая впервые произошла в гражданской авиации Украины. Это трагедия не только наша – это мировая трагедия. В ней погибли 176 человек, 11 из них – наши соотечественники. Прошу почтить минутой молчания всех, кто погиб в этой трагедии”, – сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков подчеркнул, что сегодня в Раде будет рассматриваться проект постановления относительно этой трагедии.

Напомним, в ночь на 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.