Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Евтушок зашел в ВР вместо Ольги Бельковой, которая 18 июня по собственной инициативе досрочно сложила мандат нардепа и возглавила направление по международной деятельности и работе с государственными органами ООО “Оператор ГТС Украины”.

Евтушок принес присягу с трибуны Парламента.

Евтушок – 1973 года рождения, родом из города Сарны Ровенской области. В 2010—2014 годах он занимал должность мэра Сарн. Является членом “Батькивщины”, на внеочередных выборах в Парламент в 2019 году шел в списке партии под № 25.

Евтушок избирался нардепом от “Батькивщины” в Верховную Раду 8-го созыва. Тогда он прошел по 156 мажоритарному округу.