24 июня в Раде зарегистрировали законопроект о локализации - это ключевая инициатива в сфере промышленной политики, направленная на развитие машиностроения.

Об этом сообщил народный депутат от “Слуги народа” Дмитрий Кисилевский.

Соавторами законопроекта выступили Дмитрий Наталуха, Роксолана Пидласа. В целом документ подписали 37 народных депутатов из разных фракций и групп.

Документ разработан в тесном сотрудничестве с Федерацией роботодателей Украины.

“Год за годом наша страна теряет промышленный потенциал – экспортируем все больше сырья и наращиваем импорт высокотехнологической продукции… К сожалению, наша страна не имеет возможности “залить деньгами” свою экономику, как это сделали США, ЕС и Китай. Но можем требовать, чтобы товары, которые покупает государство, были частично или полностью произведены в Украине. В точности так, как это давно сделали другие страны”, – отметил Кисилевский.

По его словам, в США и ЕС уровень проникновения импорта в публичные закупки не превышает 5%, в Украине – порядка 50%. США, ЕС и даже страны СНГ отдают предпочтение собственным производителям – у них действуют соответствующие законы. В США – Buy American Act, в ЕС директива 2014/25/ЄС, позволяющая заказчику отклонить тендерное предложение по ряду отраслей, если доля европейской составляющей менее 50%.

Некоторые параметры экономического эффекта этого законопроекта:

рост ВВП на 3,9 п.п. в течение 3-5 лет

создание 62,5 тыс. новых рабочих мест

рост налоговых отчислений примерно на 8%.

В чем суть законопроекта:

Законопроект распространяется на четыре подотрасли машиностроения: железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение.

При этом предусматривается требование локализации на уровне 25-40%, локализация является квалификационным критерием для участия в закупках.

Методику определения степени локализации утверждает Кабинет Министров.

требование локализации распространяется на 4 подотрасли машиностроения: ж/д транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение;

предполагает требование локализации на уровне 25-40% на начальном этапе;

временная мера на 10 лет;

локализация является квалификационным критериев для участия в закупке. Способен обеспечить локализацию – участвуй в тендере и конкурируй;

методику определения степени локализации утверждает Кабинет Министров;

в Украине существует конкуренция местных производителей либо локализаторов по тем товарным позициям, которые предлагаются к локализации.