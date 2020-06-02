Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, Парламент в период карантина работал в режиме комитетов и несколько раз собирался на внеочередные заседания.
Рада возобновила работу в режиме пленарных заседаний с 18 мая. Несмотря на это, журналистов до сегодняшнего дня не допускали в ложу прессы ВР.
Спикер Рады Дмитрий Разумков объяснял, что это связано с “режимом определенного карантина”.
С сегодняшнего дня операторы и фотокорреспонденты будут допускаться в ложу прессы в порядке очереди. Их общее количество не может одновременно превышать 30 человек.
На балконе сможет работать один оператор/фотокорреспондент от СМИ.
В здание Парламента представители СМИ могут пройти при наличии постоянной карточки аккредитации и дополнительного пропуска, выданного аппаратом ВР.
Журналисты также могут работать в пресс-центре на 3-м этаже здания Верховной Рады.
“Верховная Рада уже открыла балкон для представителей СМИ. До 30 телеоператоров и фотокорреспондентов имеют возможность работать в ложе прессы сессионного зала. Надеемся, это пойдет на пользу Парламенту – освещение будет качественным, объективным и профессиональным”, – отметила на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы Аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.
- 19 мая Верховная Рада Украины проголосовала за изменение графика своей работы. Так, во вторник и четверг нардепы будут работать с 10:00 утра до 12:00 дня. После этого будет полчаса перерыва, а далее работа продолжится с 12:30 до 15:00 (без вечерних заседаний). Изменение графика вызвано необходимостью дезинфекции помещений.