Законопроект опубликован на сайте парламента.
Авторами стали народный депутат от фракции “Слуги народа” Максим Бужанский и депутат от фракции “Оппозиционной платформы – За жизнь” Олег Волошин.
Парламентарии жалуются, что в регламенте Верховной Рады языком работы установлен украинский язык.
“То есть, в регламенте Верховной Рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшин Украины” – написано в пояснительной записке.
Бужанский и Волошин заявляют, что “русскоязычные граждане, среди которых и нардепы, имеют такие же права, как и украиноязычные, и платят налоги”.
Депутаты предлагают разрешить проводить выступления в Верховной Раде на русском языке.
- Напомним, что подавляющее большинство украинцев выступают против введения русского языка как второго государственного.